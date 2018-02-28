Президент Армении выразил соболезнования в связи с кончиной Народного артиста Альберта Мкртчяна

Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования семье Мкртчянов в связи с кончиной Народного артиста Армении Альберта Мкртчяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян выразил глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам высокого искусства Альберта Мкртчяна.

«Значителен вклад Альберта Мкртчяна в развитие и популяризацию армянского кино и театра. Многие из его фильмов были тепло приняты требовательными критиками и полюбились аудитории. Он по праву пользовался большой популярностью и как культурный деятель, и как гражданин.

Достойна высокой оценки также многолетняя педагогическая деятельность известного постановщика по воспитанию нового поколения деятелей искусства».