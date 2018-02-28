Министр образования и науки доложил президенту Республики о реализованных в сфере работах, ещё существующих проблемах и планах на 2018 год

Во время рабочей встречи с Президентом Республики министр образования и науки Левон Мкртчян сегодня доложил о ходе выполнения поручений Президента, работах, выполненных в направлении обеспечения качественного общего и высшего образования в республике, реализации с этой целью инновационных программ. Министр также представил приоритетные задачи министерства и планы на 2018 год.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, министр доложил, что в 2017 году разработан и удостоен одобрения правительства проект Закона РА «Об утверждении государственной программы развития образования в РА до 2030 года», главной целью которого является формирование нацеленной в будущее образовательной системы.

Касаясь осуществляемых параллельно с центрами превосходства образовательными программами, в том числе программы «Араратский бакалавриат», Левон Мкртчян сообщил, что эта программа уже получила международное признание. По заверению министра, доклад Информационного центра национального признания Великобритании (UK NARIC - National Recognition Information Centre) утвердил Араратский бакалавриат в качестве программы равносильной лучшим школьным международным программам и включил его в единую систему приёма в вузы Соединённого Королевства. Министр Мкртчян доложил, что по поручению Президента система центров превосходства внедряется также в старших школах республики: более чем 20 школ марзов и Арцаха включены в качестве школ-кандидатов на Араратский бакалавриат, проведена переподготовка учителей по упомянутым программам. В то же время, разработан аттестационный компонент программы «Учитель», цель которого выявить качественных учителей, улучшить систему присвоения категорий и обеспечить пополнение школ новыми качественными кадрами.

С целью развития в образовательной сфере сотрудничества государства с частным сектором, относительно выполнения другого поручения Президента, министр образования и науки доложило внедрении в этом направлении новых программ. Он, в частности, отметил, что расширена сеть центров «Тумо» - кроме Еревана, имеются филиалы также в Дилижане, Гюмри, Степанакерте, что даёт возможность организовать регулярное и бесплатное обучение 14 тысяч одарённых детей, тем самым обеспечив развитие их способностей в сферах искусств и информационных технологий. Ещё по одному проекту совместно с Союзом предприятий информационных технологий внедрена программа развития робототехники: по положению на январь 2018 года действует 225 кружков, в которых обучается порядка пяти тысяч детей. Вместе с организацией «Авангард Клаб» организована деятельность Цифрового планетария, в рамках которого намечается ежегодно обеспечивать посещение до 12 тысяч школьников с 7 по 11 классы с целью поощрения интереса учеников к естественным наукам, стимулирования, сохранения и развития традиционной астрономической школы. Согласно министру, в школах действуют экспериментальные программы финансового и предпринимательского обучения. Для этого переподготовку прошли более 1400 учителей из 1260 школ, в этих программах участвуют порядка 65 тысяч учеников.

Министр Левон Мкртчян представил также реализованную с целью повышения качества образования работу в направлении повышения эффективности обучения иностранным языкам. Согласно министру, продолжается работа по строительству школы с углублённым изучением китайского языка, которая находится под непосредственным вниманием Президента Республики. Намечается, что благодаря совершённым китайской стороной инвестициям в размере 83,4 млн юаней (порядка 11 млн долларов США), школа будет сдана в эксплуатацию в установленные сроки – 1 сентября 2018 года.

В отчётный год, согласно министру, разработана концепция преподавания в общеобразовательных школах русского языка. Совместно с федеральным агентством «Россотрудничество» осуществляются курсы переподготовки учителей русского языка, а также программы, направленные на повышение эффективности преподавания русского языка в общеобразовательных школах.

В шести общинах Республики под эгидой правительства Великобритании созданы клубы обучения английскому языку, в которых обучаются порядка 400 учеников, прошли переподготовку порядка 200 учителей. В десяти школах Республики ведётся углублённое обучение на французском языке. В рамках глобализации образования министр образования и науки проинформировал, что по решению Федерального совета по образованию и культуре Германии с 2018 года аттестат о среднем образовании будет являться основанием для продолжения образования в вузах Германии.

Министр образования и науки доложил также ход программ социальной помощи, отметив, что с 2017 года в приграничных и получающих социальную помощь 39 общинах всем ученикам 49 школ с 1 по 12 классы на средства государственного бюджета предоставлены бесплатные учебники. 1046 студентам из приграничных общин государством предоставлена 30-60 процентная компенсация платы за обучение, что составило порядка 154 млн драмов. 2667 студентам из социально необеспеченных семей от государства предоставлена 50-100 процентная компенсация платы за обучение, что составило порядка 655 млн драмов.

В результате расширения национальной программы «Стабильное школьное питание» в 2017 году к национальной программе присоединился Тавушский марз, в 2018 году программа распространится также на Ширакский марз. В настоящее время почти 90 тысяч учеников младших классов марзов республики получают бесплатное питание на средства государственного бюджета и Всемирной продовольственной программы.

Подчеркнув, что к числу приоритетных направлений развития общего образования принадлежит всеобщий переход к принципу инклюзивности, с целью создать в общеобразовательных школах возможности качественного образования для всех детей, министр Левон Мкртчян доложил, что к всеобщему инклюзивному образованию перешли Сюникский, Лорийский и Тавушский марзы, в этом году программы будут внедрены в Армавирском марзе.

Левон Мкртчян доложил также о работах, выполненных в рамках поручения Президента Республики по решению проблемы перехода к рынку труда, отметив, что почти в 25 учебных заведений предварительного и среднего специального образования в марзах внедрены почти 40 специальностей, способствующих социально-экономическому развитию марзов, имеющих спрос на рынке труда и важных отраслей. Кроме того, в образовательную систему внедрён германский опыт двойного обучения в сотрудничестве с Компанией международного развития Германии.

Министр проинформировал, что по поручению Президента Республики сформированная профессиональная группа, занимающаяся реформами системы высшего образования, завершила разработку проекта Закона РА «О высшем образовании». Проект сейчас находится в Национальном Собрании.

В ряду планов на 2018 год министр образования и науки отметил работу по пересмотру механизмов государственного финансирования вузов и принципов предоставления учебных стипендий и пособий, формирования научно-образовательных кластеров, которые обеспечат связь вузов и научно-исследовательских учреждений, институтов и работодателей в естественных науках и инженерных специальностях. Он также сообщил о работе намеченной в направлении формирования сетевых университетов, внедрения единой информационной системы управления высшим образованием, классификации вузов, повышения отчётности и по ряду других направлений.