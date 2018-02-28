Талисманами Олимпиады 2020 года выбраны стилизованные фигурки в стиле японского аниме

Официальными талисманами летней токийской Олимпиады и Паралимпиады 2020 года выбраны стилизованные фигурки в стиле японского аниме соответственно с синим и розовым клетчатым узором. О таком решении объявил в среду специальный совет при оргкомитете Игр, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он основывался на результатах голосования, проведенного среди учеников более 16 тысяч японских начальных школ. Как сообщило в среду общественное телевидение NHK, такой способ определения талисмана Игр был использован впервые в истории олимпийского движения.

Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.