Преступление без наказания: армяне всего мира отмечают 30-летие резни армян в Сумгаите

Армянские общины по всему миру отмечают скорбную дату – 30 лет назад в Сумгаите Азербайджанской ССР начались массовая резня и погромы армян.

Как отмечает «Арменпресс», 27-29 февраля 1988 г. по всему городу начались резня и погромы армянского населения, сопровождавшиеся грабежом его имущества.

Это массовое преступление имело целью запугать армян тогда еще советского Азербайджана, заставить их отказаться от требования объединения Нагорного Карабаха с Арменией. По советским официальным данным, при этом были убиты, замучены до смерти несколько десятков человек, по неофициальным данным – более тысячи, часть трупов была затем сожжена погромщиками. После этого из Азербайджана бежали около 500 000 армян, около 400 000 из них нашли приют в Армении.

29 февраля в город было введены войска, но погромы и резня продолжались, так как армии было запрещено применять оружие. Только вечером того же дня войска стали вмешиваться и погромы постепенно прекратились.

Из убийц и погромщиков под суд пошли всего 94 человека и только одному из них была присуждена высшая мера наказания. Действия остальных были инкриминированы как совершенные «из хулиганских побуждений». Дела были разделены и разбросаны по разным судам СССР, а на процессах имели место грубейшие нарушения прав потерпевших. После развала СССР дела многих были прекращены, а сами погромщики отпущены на свободу. Никакого официального осуждения резни и погромов со стороны правительств Аз. ССР и СССР не было, никто не выразил соболезнования потерпевшим. Отсутствие политической оценки случившегося отозвалось погромами и резней уже в самом Баку, Кировабаде и др. городах Аз. ССР.

Международное сообщество так и не дало адекватной оценки случившемуся и не осудило его как попытку геноцида, хотя в 1988 г. погромы были осуждены Европарламентом, в 1989 г. – Сенатом США и парламентом Аргентины.

НС Армении 28 февраля рассмотрит проект резолюции в связи с 30-летием сумгаитских погромов, по которому получен положительный отзыв постоянной комиссии по внешним сношениям. Резолюция представлена всеми 4-мя фракциями НС.