Дарига Назарбаева предложила Тиграну Саркисяну обсудить возможность создания телевидения ЕАЭС

Актуальные вопросы евразийской интеграции и усиление информационной поддержки Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян и председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева на встрече в штаб-квартире ЕЭК, которая прошла 27 февраля в Москве.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, председатель Коллегии ЕЭК отметил, что «общение с коллегами, ответственными за законодательное продвижение нашего Союза, помогает в том числе реализовать наши основные идеи, которые послужат углублению евразийской интеграции».

Дарига Назарбаева предложила обсудить возможность создания телевидения ЕАЭС по аналогии с «Евроньюс». «Необходимо разъяснять, как подписанные сегодня международные договоры и соглашения отразятся завтра на гражданах наших стран», – подчеркнула председатель комитета.

Стороны договорились о взаимном информировании по вопросам евразийской интеграции.

В мероприятии приняли участие члены Коллегии (министры) ЕЭК Тимур Жаксылыков, Марат Кусаинов и делегация Комитета Сената Парламента Республики Казахстан.