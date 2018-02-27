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Кардашьян опубликовала селфи с дочерью Чикаго


Американская светская львица Ким Кардашьян-Уэст опубликовала в "Инстаграме" первое селфи со своим третьим ребенком - дочерью Чикаго, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Кардашьян использовала специальные эффекты для селфи из мессенджера Snapchat.

Селфи Ким Кардашьян с дочерью собрало почти шесть миллионов лайков за первые девять часов после публикации.

Третьего ребенка Ким Кардашьян и Канье Уэста выносила суррогатная мать, дочь звездной пары появилась на свет 15 января.




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