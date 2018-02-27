Попытки Азербайджана избежать ответственности – тщетны: глава МИД Армении

Власти Азербайджана проводят целенаправленную антиармянскую пропаганду, радикализуют свое общество, пытаясь консолидировать его в борьбе против так называемого врага. Как сообщает Арменпресс, об этом в ответ на вопрос информационного сайта Tert.am сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

-Баку и Анкара, используя различные международные платформы, продолжают свою агиткампанию с использованием так называемых ходжалинских событий. Как Вы прокомментируете это?

-Возможно, лозунг «одна нация – два государства» проявляется как «одна пропаганда - два микрофона». Ходжалу используется как пропагандистский трюк, который преследует несколько целей.

Во-первых, очевидно, что Анкара и Баку выступают против международного признания Геноцида армян.

Распространяя ложные обвинения в насилии, совершенном армянами, они пытаются оправдать свою продолжающуюся 100 лет политику отрицания, распространяемую ложь о том, что якобы армяне не являются жертвами, а - преступники, их не убивали, а они совершили погромы, и аналогичную гнусную ложь.

Анкара даже дошла до того, что соорудила мемориал на армяно-турецкой границе в виде символа массовых убийств турок армянами, что своим цинизмом потрясло международное сообщество.

Во-вторых, в разных уголках света в эти дни поминают 30-ю годовщину погромов в Сумгаите и чтят память жертв этого преступления. В этой связи целью высокопарных совместных действий Баку и Анкары является затенение международного звучания мероприятий, посвященных поминанию этой годовщины. Баку пользуется политикой отрицания многоопытной в этом деле Турции, руководствуясь в качестве инструкции турецким опытом организации событий Галлиполи 24 апреля 2015 года, направленных на отвлечение внимания международного сообщества от поминания 100-ей годовщины Геноцида армян.

В-третьих, Баку, следуя примеру Анкары, в свою очередь пытается принять образ жертвы, дескать, в отношении его народа было применено насилие, преследования, и он – пострадавшая сторона. Эта стратегия, по мнению Баку, может принести ему дивиденды.

В-четвертых, Азербайджан пытается отвлечь внимание и избежать ответственности за массовые убийства армян, совершенные не только в Сумгаите, но и в Баку, Кировабаде, Мараге и других местах.

В-пятых, власти Азербайджана проводят целенаправленную антиармянскую пропаганду, радикализуют свое общество, пытаясь консолидировать его в борьбе против так называемого врага. Международные авторитетные организации неоднократно упоминали об этом.

С одной стороны, это способ отвлечь азербайджанское общество от внутренних проблем, с другой стороны – использовать в качестве агитационного оружия против армянских сторон в зоне конфликта, с целью воинственного вдохновения армии и подвигнуть их на преступление.

Это особенно ярко проявилось в 2016 году в апреле, когда были совершены грубейшие нарушения гуманитарных прав в отношении мирного населения и военнопленных.

Баку тратит миллионы на эту многослойную пропаганду, но даже под этими многочисленными слоями невозможно скрыть реальность. Даже название Ходжалу, данное этой агитационной волне, не соответствует действительности, поскольку жители Ходжалу, воспользовшись гуманитарным коридором, покинули населенный пункт в находящийся под контролем вооруженных сил Азербайджана Агдамский район, где они и были убиты.

Все это доказано именно самими азербайджанскими первоисточниками, свидетельствами переживших Ходжалу, независимых очевидцев и журналистов. В числе тогдашнего президента Азербайджана, в убийстве жителей Ходжалу обвинялись не армянские, а азербайджанские вооруженные группировки в контексте внутренней борьбы за власть.

Попытки Азербайджана избежать ответственности – тщетны, рано или поздно они будут привлечены к ответственности.