Пайлан считает бессердечием готовность Эрдогана пожертвовать маленькой девочкой

Армянин, депутат НС Турции от прокурдской Демократической партии народов Каро Пайлан раскритиковал готовность президента Эрдогана «пожертвовать» маленьким ребенком «ради страны». Как сообщает «Арменпресс», депутат сделал запись об этом в своем микроблоге в Твиттере.

«Что за бессердечие! А аплодисменты… Массовое помешательство продолжается», - написал депутат-армянин, добавив видеоматериал.

Президент Турции Эрдоган, выступая перед сторонниками своей партии «Справедливость и развитие» в Мараше, позвал на сцену плачущую девочку в красном берете, стоявшую среди слушателей. Эрдоган заявил, «что красные береты не плачут» и продолжил: «Если она погибнет на войне, мы накроем ее нашим знаменем. Ты ведь на все готова, не так ли?» Девочка ответила утвердительно, на что раздались аплодисменты.

Такое отношение Эрдогана удостоилось резкой критики в соцсетях. Люди обменивались видеоматериалом, отмечая, что это не монтаж. Другие считали постыдным, что президент страны говорит о своей готовности пожертвовать ребенком. Некоторые вообще посчитали недопустимым превращение детей в орудия восхваления войны и политики.