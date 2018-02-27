«За шахматной короной»: Фаворитом турнира претендентов является опытный Левон Аронян - Сергей Карякин

Через несколько дней все внимание любителей шахмат будет сконцентрировано на столице Германии Берлине, где стартует турнир претендентов на шахматную корону. Среди 8 претендентов и один из трех представителей России Сергей Карякин. Перед началом турнира он ответил на вопросы «Арменпресс».

- Какие у Вас ожидания от турнира?

- Какие могут быть ожидания у гроссмейстера, который один раз уже выигрывал турнир претендентов? Конечно же, я рассчитываю на успех. Но сделать это дважды подряд будет невероятно сложно. Состав очень сильный. Каждый из семи моих соперников может завоевать путевку на матч с Магнусом Карлсеном.

- Кто являются главными фаворитами турнира?

- Думаю, что это многоопытный Левон Аронян. Он очень хочет этой победы. Это мечта жизни Левона. Он уже столько раз играл в соревновании претендентов! И всегда считался фаворитом номер один. Помню, как он уверенно лидеровал в Лондоне после первого круга. Но, почему-то у Левона иногда сдают нервы. Наверное, слишком большая ответственность. Не будем сбрасывать со счетов и Мамедьярова, который провел фантастический год. Шахрияр сейчас второй номер мирового рейтинга. Это о многом говорит.

- Какой подготовительный тур будете проходить?

- Сборы, сборы и еще раз сборы. В моей команде есть изменения. Я сотрудничаю сейчас с Александром Рязанцевым. Это отличный специалист. Он подключился к моей бригаде. И еще я, мой друг, пятиборец, чемпион мира, он же... Сергей Карякин. Да, мой полный тезка теперь со мной. И его занятия мне очень помогают. Я стал гораздо выносливее.

- Каким соперником для Вас является Левон Аронян?

- Наши партии всегда проходят интересно. Раньше Левон часто меня бил, сейчас мне удается давать сдачи. У нас была очень интересная партия в Лондоне, где я согласился на ничью в выигранной позиции. Так что с Левика причитается (смеется).

Интервью В. Айрапетян