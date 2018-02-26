Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

Боксер Гурген Ованнисян стал серебряным призером турнира Странджа

nope

Член сборной Армении по боксу Гурген Ованнисян стал серебряным призером турнира Странджа.

Как передает «Арменпресс», на проходящем в столице Болгарии Софии турнире Странджа в весовой категории 91+ Г. Ованнисян в финале уступил болгарину П. Берберову и завоевал серебро.

Сборная Армении на турнире была представлена 7 спортсменами.




facebook

Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
rss
Последние новости

Все новости    

news icon  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
settings Страница конфигурации