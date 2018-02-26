Боксер Гурген Ованнисян стал серебряным призером турнира Странджа

Член сборной Армении по боксу Гурген Ованнисян стал серебряным призером турнира Странджа.

Как передает «Арменпресс», на проходящем в столице Болгарии Софии турнире Странджа в весовой категории 91+ Г. Ованнисян в финале уступил болгарину П. Берберову и завоевал серебро.

Сборная Армении на турнире была представлена 7 спортсменами.