Спасатели потушили все  пожары  на  травяных участках

24-25 февраля в МЧС РА поступили сообщения о том, что на травяных участках в разных областях были случаи возгорания.

В частности, близ села Лехваз (Сюникская область) сгорело около 2000 кв/м, в селе села Айанист (Араратская область) сгорело около 1000 кв/м, на склоне горы близ ул. Низами в Ванадзоре сгорело около 17 га, в селе Джанфида (Армавирская область) сгорело около 1 га, в селе Гладзор (Вайоцдзорская область), в местечке «Схтори дзор» сгорело около 1 га.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, все пожары были локализованы и потушены.