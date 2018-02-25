Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

Спасатели потушили все  пожары  на  травяных участках


24-25 февраля    в МЧС РА поступили сообщения о том, что на травяных участках  в разных областях были случаи возгорания.

В частности, близ села Лехваз (Сюникская область) сгорело около 2000 кв/м,  в селе села Айанист (Араратская область) сгорело около 1000 кв/м, на склоне горы  близ ул. Низами в  Ванадзоре   сгорело около 17 га,  в селе Джанфида (Армавирская область) сгорело около 1 га,   в селе Гладзор (Вайоцдзорская область), в местечке «Схтори дзор» сгорело около 1 га.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, все пожары были локализованы  и потушены.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации