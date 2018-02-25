Труп пропавшего мальчика в Бурастане нашли в  водостоке

24 февраля в 19:10 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в селе Бурастан Араратской области близ одного дома по ул. Андраника в районе 17:30 часов пропал 2-летний мальчик, необходима помощь спасателей.

На место выехали 2 боевых расчета, оперативные группы областного спасательного управления и отряда пожарных-спасателей.

В 22:20 часов спасатели нашли в водостоке (глубина 2,5м, ширина 5м) труп Х.С. 2015 г/р. Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта МЧС РА.

Спасатели поднесли труп мальчика к машине скорой помощи.

В поиске участвовали 38 спасателей и 25 сельчан во главе со старостой.

Как передает Арменпресс, начальник пресс-службы полиции РА Эдгар Джаноян написал на своей странице в Facebook: «Х.С. 2015 г/р., находящийся вместе с дедом в хлеву, вышел оттуда и исчез. Благодаря оперативным поисковым работам, в тот же день в 22.10 часов, в водостоке по ул. Андраника в селе Бурастан Араратской области был обнаружен труп мальчика. При предварительном внешнем осмотре следов насилия не обнаружено. Проводится следствие», - отметил Джаноян.