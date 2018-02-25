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Труп пропавшего мальчика в Бурастане нашли в  водостоке


24 февраля в 19:10 часов  в МЧС РА поступило сообщение о том, что в селе Бурастан Араратской области близ одного дома  по ул. Андраника в районе 17:30 часов  пропал 2-летний мальчик, необходима  помощь спасателей.

На место выехали 2 боевых  расчета, оперативные  группы областного спасательного управления и отряда пожарных-спасателей.

В 22:20 часов  спасатели нашли в водостоке (глубина 2,5м, ширина 5м) труп Х.С. 2015 г/р. Об этом Арменпресс стало известно с  официального сайта МЧС РА.

Спасатели поднесли труп мальчика к  машине  скорой  помощи.

В  поиске  участвовали 38 спасателей и 25 сельчан во главе  со старостой.  

Как передает Арменпресс, начальник  пресс-службы полиции РА Эдгар Джаноян написал на своей  странице в  Facebook: «Х.С. 2015 г/р., находящийся вместе  с дедом в хлеву, вышел оттуда и исчез. Благодаря  оперативным поисковым работам, в  тот же день в 22.10 часов, в водостоке по ул. Андраника в селе Бурастан Араратской области был обнаружен труп мальчика. При предварительном внешнем осмотре  следов  насилия не  обнаружено. Проводится следствие», - отметил Джаноян.




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