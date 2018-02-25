Время в Ереване: 11:07:36,   26 Февраль

Последнее золото ОИ-2018 завоевала Марит Борген


Последнее золото ОИ-2018 в Пхёнчхане  завоевала норвежская лыжница Марит Борген.

Как  передает Арменпресс, в последний день соревнований Марит Борген победила  в  классической массовой гонке на  30 км, показав результат 1 час 22:17.6 минут.

На втором месте  представительница Финляндии Криста Пярмякоски (+1:49.5), на третьем – шведка Стина Нильсон (+1:58.9).

Для  Борген это 8-я золотая  олимпийская медаль, в целом – 15-ая. В  ее «копилке» 8 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей.  

Закрытие XXIII зимних Олимпийских игр состоится 25 февраля в 15:00 по ереванскому  времени.




Также по теме

... последнее новостей в сюжете " Пхёнчхан-2018"

Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации