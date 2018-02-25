Последнее золото ОИ-2018 завоевала Марит Борген

Последнее золото ОИ-2018 в Пхёнчхане завоевала норвежская лыжница Марит Борген.

Как передает Арменпресс, в последний день соревнований Марит Борген победила в классической массовой гонке на 30 км, показав результат 1 час 22:17.6 минут.

На втором месте представительница Финляндии Криста Пярмякоски (+1:49.5), на третьем – шведка Стина Нильсон (+1:58.9).

Для Борген это 8-я золотая олимпийская медаль, в целом – 15-ая. В ее «копилке» 8 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей.

Закрытие XXIII зимних Олимпийских игр состоится 25 февраля в 15:00 по ереванскому времени.