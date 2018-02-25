Дзюдоист Фердинанд Карапетян завоевал бронзовую медаль в международном турнире
Член сборной Армении по дзюдо Фердинанд Карапетян завоевал бронзовую медаль в международном турнире «Большого шлема».
Как передает Арменпресс, об этом сообщает НОКА. В проходящем в Дюссельдорфе (Германия) международном турнире «Большого шлема» Фердинанд Карапетян завоевал бронзовую медаль в весовой категории 73 кг. Об этом сообщает Федерация по дзюдо Армении.
Это рейтинговый турнир для предстоящих ОИ-2020 в Токио. Эта медаль позволит нашему спортсмену улучшиь свои позиции в мировой рейтинговой таблице.
10:27, 23.02.2018
«Ереванский бестселлер» 4/99: в рейтинговой таблице - «Обычная страна», «Паломничество в Страну Востока», «Виль-Эврар»
09:41, 16.02.2018
«Ереванский бестселлер» 4/98: в рейтинговой таблице - «Степной волк», «Мальчик в полосатой пижаме», «Невыносимая легкость бытия»
- 10:42 Nokia перевыпустила культовый «телефон-банан» 8110
- 10:28 Республика Корея надеется на скорейшее начало диалога КНДР и США
- 10:16 Samsung представил новые смартфоны Galaxy S9 и S9+
- 10:03 Гражданок Турции казнят в Ираке за связи с ИГ
- 09:56 Мэрия Иерусалима намерена взыскать с церквей более $180 миллионов
- 09:50 Число пострадавших в результате взрыва в Лестере увеличилось до шести
- 09:48 На дорогах Армении идет снег
- 25.02-23:52 Армению на международном конкурсе песни “Евровидение-2018” представит Севак Ханагян с песней “Qami”
- 25.02-17:17 Турция завершила первый этап проведения операции в Африне
- 25.02-16:55 Огонь Олимпиады в Пхёнчхане потушен
- 25.02-16:41 В Гюмри отметили 153-летие полководца Андраника Озаняна
- 25.02-15:48 Спасатели потушили все пожары на травяных участках
- 25.02-15:23 МИД РФ: Москва будет жестко пресекать попытки подорвать политический процесс в Сирии
- 25.02-15:03 Водитель машины, врезавшейся в рекламный столб на дороге Ереван-Ерасх, скончался на месте
- 25.02-14:26 Мэр Еревана почтил память полководца Андраника
- 25.02-14:11 Патриарх Арам I приветствует выдвижение кандидатуры Армена Саркисяна на пост президента РА
- 25.02-13:43 В Армении потеплеет на 3-4 градуса
- 25.02-13:02 Труп пропавшего мальчика в Бурастане нашли в водостоке
- 25.02-12:25 Норвегия победила по количеству медалей в неофициальном зачете ОИ-2018 – 39 медалей
- 25.02-12:22 Артем Далакян завоевал пояс чемпиона мира
- 25.02-12:17 Последнее золото ОИ-2018 завоевала Марит Борген
- 25.02-11:41 Министр обороны РА присутствовал на церемонии присяги призывников по программе «Это я»
- 25.02-11:28 В этом году мы должны окончательно сформировать архитектуру территориального управления РА – премьер-министр провел совещание в Лорийской области
- 25.02-11:02 Российские хоккеисты – чемпионы Олимпиады
- 25.02-09:33 Дзюдоист Фердинанд Карапетян завоевал бронзовую медаль в международном турнире
- 25.02-09:27 Боксер Гурген Ованисян фишел в финал турнира «Странджа»
- 25.02-09:20 Тигран Петросян уступил лидерские позиции в Aeroflot Open
- 25.02-09:07 Артур Алексанян – победитель международного турнира в Киеве
- 24.02-18:06 Анонс мероприятий на 26 февраля
- 24.02-17:33 Реакция Турции на резолюцию о Геноциде армян была предсказуема – министр ИД Нидерландов
- 24.02-16:23 Социолог считает приоритетным перенесение вопроса сумгаитских погромов в плоскость международного права
- 24.02-16:20 Вучич заявил, что никогда не введет санкции против России
- 24.02-16:08 Притязания президента Азербайджана в отношении Армении встретили негативный международный отклик – Eurasianet
- 24.02-15:59 В Ливане Армен Саркисян встретится с Католикосом Арамом I
- 24.02-15:47 Проект Дома-музея Уильяма Сарояна представлен мэру Фресно
10:10, 23.02.2018
Просмотрели 1703 раз Справедливость требует признать, что Нагорный Карабах никогда не вернется в состав Азербайджана: Константин Затулин
17:26, 19.02.2018
Просмотрели 1593 раз В Колумбии собака усыновила обезьяну
14:36, 23.02.2018
Просмотрели 1164 раз «Никогда больше» не должно быть просто лозунгом: министр ИД Мадагаскара почтил память жертв Геноцида армян
15:33, 23.02.2018
Просмотрели 1114 раз Рано или поздно Азербайджан ответит за свои преступления: Эдвард Налбандян
18:06, 23.02.2018
Просмотрели 977 раз Делегация МВД Грузии посетила мемориальный комплекс Геноцида армян