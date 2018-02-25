Дзюдоист Фердинанд Карапетян завоевал бронзовую медаль в  международном турнире

Член сборной Армении по дзюдо Фердинанд Карапетян завоевал бронзовую медаль в международном турнире «Большого шлема».

Как передает Арменпресс, об этом сообщает НОКА. В проходящем в Дюссельдорфе (Германия) международном турнире «Большого шлема» Фердинанд Карапетян завоевал бронзовую медаль в весовой категории 73 кг. Об этом сообщает Федерация по дзюдо Армении.

Это рейтинговый турнир для предстоящих ОИ-2020 в Токио. Эта медаль позволит нашему спортсмену улучшиь свои позиции в мировой рейтинговой таблице.