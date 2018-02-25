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Дзюдоист Фердинанд Карапетян завоевал бронзовую медаль в  международном турнире


Член сборной  Армении по дзюдо Фердинанд Карапетян завоевал бронзовую медаль в  международном турнире «Большого шлема». 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает НОКА. В проходящем в Дюссельдорфе (Германия)  международном турнире «Большого шлема» Фердинанд Карапетян завоевал бронзовую медаль в весовой категории 73 кг. Об этом сообщает Федерация по дзюдо Армении.

Это рейтинговый турнир для  предстоящих ОИ-2020 в Токио. Эта  медаль позволит нашему  спортсмену  улучшиь свои позиции в мировой рейтинговой таблице.




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