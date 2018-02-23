Правящая коалиция предложит на пост президента Армении кандидатуру Армена Саргсяна

Правящая коалиция предложит на пост 4-го президента Армении кандидатуру Армена Саргсяна. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после встречи в НС Армении сказал секретарь фракции АРФД Агван Варданян.

«Механизм таков, что кандидатуру на пост президента Армении выдвигают коалиционные партнеры, и входе встречи с Арменом Саргсяном было принято подобное решение»,- сказал секретарь фракции АРФД Агван Варданян.

По его словам, уже идет сбор подписей за кандидатуру Армена Саргсяна. «Если не ошибаюсь, собрано уже 60 подписей. Для выдвижения кандидатуры на пост президента Армении достаточно подписей ¼ от общего числа депутатов, т.р., уже есть в 2 раза больше подписей, чем необходимо»,- сказал секретарь фракции АРФД Агван Варданян.

По его словам, в ходе встречи Армен Саргсян выступил с речью, которая отвечает пожеланиям, жизни и представлениям каждого гражданина Армении. Если он сможет работать в рамках своей программной речи, то за короткое время станет возможным иметь государство, соответствующее представлениям всех граждан Армении.