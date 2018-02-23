Сеул и Пхеньян 27 февраля проведут переговоры об участии КНДР в Паралимпиаде
Южная Корея и КНДР 27 февраля проведут переговоры по вопросу участия Пхеньяна в Паралимпийских играх в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.
По его сведениям, встреча представителей двух стран состоится в пограничном пункте Пханмунджом. В делегацию Южной Кореи войдут три человека.
Ранее Республика Корея заявляла, что оплатит расходы на участие КНДР в зимней Олимпиаде в размере $2,86 млн, однако вопрос о компенсации затрат на пребывание в стране представителей Пхеньяна в период Паралимпиады пока не решен
В начале текущего года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов КНДР на зимние Игры в Пхёнчхане, затем Международный олимпийский комитет согласовал участие в них спортсменов из КНДР.
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