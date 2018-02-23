Время в Ереване: 11:07:36,   23 Февраль

Сеул и Пхеньян 27 февраля проведут переговоры об участии КНДР в Паралимпиаде


Южная Корея и КНДР 27 февраля проведут переговоры по вопросу участия Пхеньяна в Паралимпийских играх в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

По его сведениям, встреча представителей двух стран состоится в пограничном пункте Пханмунджом. В делегацию Южной Кореи войдут три человека.

Ранее Республика Корея заявляла, что оплатит расходы на участие КНДР в зимней Олимпиаде в размере $2,86 млн, однако вопрос о компенсации затрат на пребывание в стране представителей Пхеньяна в период Паралимпиады пока не решен

В начале текущего года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов КНДР на зимние Игры в Пхёнчхане, затем Международный олимпийский комитет согласовал участие в них спортсменов из КНДР.


 




Также по теме

... последнее новостей в сюжете " Пхёнчхан-2018"

Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации