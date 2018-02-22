Парламент Нидерландов вновь подтвердил свою приверженность общечеловеческим ценностям: заявление главы МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян выступил с заявлением по поводу подтверждения признания Геноцида армян Палатой представителей Нидерландов. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Армении, в заявлении говорится:

“Мы высоко ценим обсуждения, состоявшиеся сегодня в парламенте дружественных Нидерландов, а также принятые в их результате решения, которые безоговорочно подтверждают признание еще в 2004-м году Геноцида армян.

Этим шагом парламент Нидерландов вновь подтвердил свою приверженность общечеловеческим ценностям, а также благородному делу предотвращения геноцидов и преступлений против человечества”.

Парламент Нидерландов абсолютным большинством голосов принял две резолюции о Геноциде армян. Автором резолюций является депутат Джоэл Фордевинд из коалиционной правящей партии «Христианский союз». В беседе с Арменпресс об этом сказал председатель Федерации армянских организаций Нидерландов Мато Ахвердян.

По его словам, за принятие резолюции проголосовали почти все фракции, за исключением одной небольшой фракции, три члена которой являются турками. За принятие резолюций проголосовало 142 депутата.

Согласно одной из двух резолюций, еще раз подтверждается признание Нидерландами в 2004 году Геноцида армян, а согласно второй резолюции, министр иностранных дел Нидерландов должен посещать 24 апреля Армению и воздавать дань уважения памяти жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе Цицернакаберд каждые пять лет.