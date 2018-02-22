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Из 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 9


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 21 и 22 февраля, раскрыто 9.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 9 случаев обнаружения наркотиков, 1 случай изъятия оружия и боеприпасов, раскрыто 11 случаев мошенничества, 8 случаев кражи, 3 случая грабежа, 2 случая умышленного уничтожения имущества, по 1 случаю похищения человека, уклонения от уплаты налогов, киберпреступности и незаконной вырубки деревьев. 
Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю причинения телесных повреждений со смертельным исходом, причинения телесных повреждений и кражи. 
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 17 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.




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