Невзоров ответил на азербайджанский вой в связи с его заявлением

Один из самых известных российских журналистов Александр Невзоров коснулся оскорблений со стороны помощника президента Азербайджана Новруза Мамедова.

Как сообщает Арменпресс, в своей программе «Невзоровские среды» он прокомментировал слова помощника президента Азербайджана.

"В пролом выпуске "Эха" я всего лишь назвал Ильхама Алиева опасным сумасшедшим. Немедленно перевозбудилась азербайджанская сторона. Слушайте, как классно они обзываются. Меня обзывают ишаком распущенным, ишаком жалким, несостоявшимся ишаком, просто ишаком, мерзкой аномалией и придурком. Причем это не какая-то бедная журналистская братия обзывается. Это с правительственного уровня. Это про меня в официальном резюме пишет какой-то гигант президентского аппарата Новруз Мамедов, который отвечает за всю внешнеполитическую деятельность", - сказал Александр Невзоров.

Далее российский журналист продолжил: "Насколько я понимаю, весь этот алиевский двор он возмутился моими словами, что я рекомендовал не давать Алиеву в руки никаких острых предметов, тем более, гвоздиков. Вообще, ощущение, что там где-то у них во дворце он халтурит столяром - и я срываю бизнес, потому что это беспокойство про гвоздики меня насторожило. Но дело ваше, вообще, ребята, доверяйте ему гвоздики. Можете даже с вилки снять пробку, но потом не жалуйтесь, если что-нибудь произойдет.

Неважно, если серьезно, по каким причинам, но Алиев своим бредовым заявлением о возврате Еревана заложил зримо у нас на глазах возможность нового бессмысленного взаимного массового убийства. Это он создал идеологию, ту дрянь, которая потом обязательно выстрелит и выстрелит из десятка тысяч стволов.

Вот взять бы сейчас и честно, мужественно и мудро сказать, что нет никаких территориальных претензий, извините, ну, глупость сморозил. Для этого надо всего-навсего мужество".

По словам Невзорова, Алиев с его разговорами о Ереване кажется «опасным сумасшедшим». Отметив, что с президентами соседних стран России не очень везет, Невзоров отметил, что,тем не менее, «этому опасному сумасшедшему я бы рекомендовал не давать в руки не то что бритву, а даже гвозди размером больше одного сантиметра, а лучше заменять их зубочистками». «Он (Алиев) ведь собирается… он высказал, что собирается присоеднить…вернуть Ереван…Это бы ладно…Президентский маразм, президентская выходка. Но немедленно сбежались академики и историки, которые обосновали этот президентский маразм…И этот миф уже создался, и он будет жить. И когда-нибудь рано или поздно он вызовет кровопролитие и разломы, и очередные всплески ненависти. Это пример того как делаются исторические фейки», — отметил Невзоров.

В ответ на это, помощник диктатора Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов назвал Невзорова «несостоявшейся неличностью», комментируя в соцсетях высказывания российского журналиста и публициста в адрес Ильхама Алиева. «Невзоров, думаю, никогда не осознает, что он не то что несостоявшаяся неличность, а просто аномальное явление, он фейк «human being». Он настолько аномален, что все, что он пытается создать, умирает через 600 секунд. Ему хорошо бы «творить» в психушке. Там его «поймут», — написал Новруз Мамедов на своих страницах в Twitter и Facebook.