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Азиатские индексы - 22-02-18


ТОКИО, 22 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.07% и составил 21736.44 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.88% и составил 1746.17 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.17% и составил 3268.56 пункта, а HANG SENG снизился на 1.48% и составил 30965.68 пункта.




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