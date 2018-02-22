Азиатские индексы - 22-02-18

ТОКИО, 22 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.07% и составил 21736.44 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.88% и составил 1746.17 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.17% и составил 3268.56 пункта, а HANG SENG снизился на 1.48% и составил 30965.68 пункта.