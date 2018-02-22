Президенты Армении и Ливана были согласны в том, что ближневосточный кризис должен быть решен мирным путем
В рамках официального визита президента Республики Ливан в Республику Армения сегодня, 22 февраля, в Резиденции президента РА, после беседы тет-а-тет президентов Сержа Саргсяна и Мишеля Ауна, состоялись армяно-ливанские переговоры в расширенном составе – с участием делегаций двух стран. Президенты Армении и Ливана подвели итоги переговоров в заявлениях для прессы.
Президенты Армении и Ливана были согласны в том, что ближневосточный кризис должен быть решен мирным путем. Как передает «Арменпресс», об этом в своем заявлении сказал президент Ливана Мишель Аун.
«Мы обсудили ближневосточный кризис, ситуацию в ряде стран региона и вспыхнувшие войны, особенно, в соседней с Ливаном Сирии. Мы достигли согласия в том, что кризисы должны быть решены мирным путем, военная машина должна быть остановлена, поскольку насилие рождает только насилие и терроризм. Доказательством этому служат непрестанные раздоры в нашем регионе на протяжении последних 7 лет»,- сказал президент Ливана Мишель Аун.
Мишель Аун обратился к ситуации в Сирии и подчеркнул, что Ливан успешно противостоит терроризму, однако международному сообществу необходимо сообща укреплять борьбу с терроризмом. Проблема беженцев из Сирии особенно актуальна для Ливана, который представил убежище более 1,5 млн беженцам. «Международной помощи недостаточно», - заявил Мишель Аун, добавив, что необходимо достичь международного взаимопонимания для возвращения беженцев на безопасные территории.
Президент Ливана подтвердил, что Ливан будет защищать свои сухопутные и морские границы всеми законными способами, при этом попросив содействия международного сообщества для недопущения обострения ситуации.Как сообщалось ранее, по приглашению Президента Сержа Саргсяна 21 февраля с официальным визитом в Армению прибыл Президент Республики Ливан Мишель Аун.
В рамках визита намечаются встречи Президента Республики Ливан с высшим руководством РА - с Президентом, председателем Национального Собрания, премьер-министром.В резиденции Президента сегодня состоялась официальная церемония встречи Президента Республики Ливан Мишеля Ауна, который прибыл в Республику Армения с официальным визитом. По окончании церемонии президенты Армении и Ливана провели встречу в узком составе.
В Святом Первопрестольном Эчмиадзине Президент Мишель Аун встретится также с Католикосом всех армян Гарегином Вторым, затем посетит Кафедральный собор и Сокровищницу.
В резиденции Президента по завершении армяно-ливанских переговоров на высшем уровне президенты Серж Саргсян и Мишель Аун выступят с итоговыми заявлениями по результатам встречи.
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