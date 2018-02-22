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Чрезвычайное положение объявлено в нескольких городах Индианы из-за наводнения


Сотрудники спасательных служб эвакуируют жителей нескольких городов американского штата Индиана в связи с наводнением, вызванным сильными ливнями и таянием снега, как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг агентство Associated Press.

В настоящее время в городах Элхарт и Гошен объявлено чрезвычайное положение.

По данным агентства, многие транспортные маршруты на севере штата перекрыты и используются лишь сотрудниками чрезвычайных и других служб.

"Элхарт столкнулся с наводнением впервые за последние 45 лет", - цитирует агентство мэра города Тима Низа.

Метеорологи предупреждают, что наводнение из-за разлива рек и сильных дождей может грозить и соседним с Индианой штатам. Так, власти штата Мичиган уже призвали жителей шести округов временно покинуть свои дома. Жители штата Иллинойс, находящиеся близ одноименной реки Иллинойс, также получили рекомендации об эвакуации.

 

 




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