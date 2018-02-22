Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил пересмотреть градостроительные нормативы медицинских учреждений

Премьер-министр Армении Карен Карапетян считает необходимым учредить перечень требований, предъявляемых строящимся и ремонтируемым зданиям медицинских учреждений, в том числе, по части архитектурных решений и функциональных структур. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал на заседании правительства Армении 22-го февраля.

«Градостроительные нормативы медицинских учреждений были приняты в 1989 и с тех пор не обновлялись, сейчас они не соответствуют современным международным стандартам, а также ограничивают возможности медицинских учреждений по оказанию ряда услуг»,- сказал он.

С учетом указанного, премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру здравоохранения Армении и председателю Госкомитета по градостроению в 2-месячный срок пересмотреть градостроительные нормативы медицинских учреждений и представить соответствующие предложения.