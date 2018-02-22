Европейские индексы - 21-02-18

МОСКВА, 22 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.14% и составил 12470.49 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.23% и составил 5302.17 пункта, британский FTSE вырос на 0.48% и составил 7281.57 пункта, российский MICEX вырос на 2.21% и составил 2320.32 пункта, а RTSI вырос на 1.96% и составил 1285.75 пункта.