Время в Ереване: 11:07:36,   22 Февраль

«Манчестер Юнайтед» не победил, «Шахтер» одержал победу над клубом «Рома»: Лига чемпионов


Завершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» - «Манчестер Юнайтед», «Шахтер» - «Рома». 

В матче «Севилья» - «Манчестер Юнайтед» не было победителя - 0։0.

В другом матче донецкий «Шахтер» на своем поле одержал победу над итальянской «Ромой» со счетом 2։1.
Ответные встречи команд состоятся 13-го марта.


Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации