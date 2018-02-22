«Манчестер Юнайтед» не победил, «Шахтер» одержал победу над клубом «Рома»: Лига чемпионов

Завершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» - «Манчестер Юнайтед», «Шахтер» - «Рома».



В матче «Севилья» - «Манчестер Юнайтед» не было победителя - 0։0.



В другом матче донецкий «Шахтер» на своем поле одержал победу над итальянской «Ромой» со счетом 2։1.

Ответные встречи команд состоятся 13-го марта.