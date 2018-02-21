Время в Ереване: 11:07:36,   21 Февраль

Делегации МО Армении примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Красной Армии России


Делегация во главе с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном 22 февраля посетит Москву.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении,  министр обороны Армении примет участие в торжествах и праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 100-летию Красной Армии России.


Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации