Спикер НС Армении принял членов Ассоциации женщин с университетским образованием

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 21 февраля принял членов Ассоциации женщин с университетским образованием.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, спикер НС, приветствуя членов Ассоциации, высоко оценил деятельность женщин в государственных структурах, вовлеченность в общественно-политическую жизнь страны.

Армянская женщина, армянская мать, по словам А.Баблояна, играет неоценимую роль в сохранении традиционной семьи, воспитании детей в духе патриотизма. Он отметил, что программы, осуществляемые Ассоциацией женщин с университетским образованием, будут содействовать повышению роли женщины в нашем обществе.

Женщины с образованием, по спикеру НС, должны содействовать всем, кто нуждается в изменении мировоззрения, представлений о равноправии мужчин и женщин, так как гендерные стереотипы уже остались в прошлом.

По мнению А.Баблояна, в этих вопросах налицо необходимость практических изменений – Армения должна предстать миру как цивилизованная страна.

Посетившие парламент женщины высказали спикеру НС свою обеспокоенность проблемами, касающимися, в частности, укрупнения общин, семейной медицины и вовлеченности женщин в общественно-политическую жизнь.

С членами Ассоциации женщин с университетским образованием встретились также депутаты НС Р.Мурадян и А.Ованесян.

Участниками обсуждений были женщины, вовлеченные в органы местного самоуправления (ОМС), в частности главы и авагани общин. В центре внимания были вопросы здравоохранения, реформ образования, укрупнения общин и в итоге этого процесса оптимизации школ и дошкольных учреждений. На встрече с парламентариями подняты были также вопросы нехватки специалистов в сельских школах, справедливого выбора учителей.

В итоге обмена мнениями депутаты заверили, что часть представленных проблем со временем получит законодательное урегулирование, а в случае остальных будет осуществлен парламентский надзор.

Подчеркнув важность подобных встреч, председатель Ассоциации женщин с университетским образованием Дж.Асратян выразила надежду, что поднятым вопросам в будущем будут даны положительные решения.