ЕАБР рассматривает возможность проведения внутренних расчетов валютами стран- участниц

Евразийский банк развития рассматривает возможность проведения внутренних расчетов с помощью валют стран-участниц института развития. Как передает Арменпресс, об этом в интервью ТАСС рассказал глава ЕАБР Андрей Бельянинов.

"Хочется сказать о том, что сейчас большая потребность в работе режима национальных валют, не все хотят брать на себя валютные риски, как то доллары, евро. Мы хотели бы работать в рублях, тенге, в драмах, сомони, белорусских рублях, это веяние времени. Это хорошо, потому что получается достаточно уникальная ситуация, когда можно было бы говорить о рубле как о единственной расчетной единице, которая позволила бы уйти, в том числе, от рисков, связанных с санкциями. Поэтому мы сейчас готовимся к тому, чтобы проводить расчеты внутри банка с помощью различных мировых валют, хотим активно сотрудничать с китайскими финансовыми институтами", - сообщил Бельянинов.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.





