Стартовал мужской чемпионат Армении по тяжелой атлетике

На проходящем в Ереванском государственном спортивном колледже олимпийского резерва сегодня помост был предоставлен мужчинам. Участвуют все наши ведущие штангисты, кроме Гора Минасяна, который в ходе тренировок получил легкую травму.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, в первый день соревнований состязались представители весовых категорий 56 и 62 кг. Победителями и призерами стали:

56 кг: Гамлет Мнацаканян (220 кг), Ара Погосян (201 кг), Арен Чатинян (196 кг).

62 кг: Хачик Арутюнян (233 кг), Араик Петросян (232 кг), Оганес Мартиросян (227 кг).