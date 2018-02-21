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Королева Елизавета II удивила всех, посетив модный показ в Лондоне


Королева Елизавета Вторая неожиданно для всех посетила Лондонскую неделю моды - впервые за 66 лет правления. 91-летнюю королеву можно было увидеть в первом ряду зрительного зала на показе молодого британского дизайнера Ричарда Куинна, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

На показе королева сидела рядом с главным редактором американского Vogue Анной Винтур и с руководительницей Британского совета моды Кэролайн Раш.

Ее Величество была одета в платье и пиджак нежно-голубого оттенка и черные туфли. В качестве аксессуаров королева выбрала черные перчатки и черную сумочку.

Гостья внимательно следила за показом, иногда улыбалась и обменивалась репликами с Винтур и Раш.

Глава Британского совета моды Кэролайн Раш сказала, что визит королевы - настоящая честь для организаторов.  "За то время, что вы находитесь на престоле, вы не раз использовали моду в качестве инструмента дипломатии, добиваясь с ее помощью взаимопонимания между культурами и народами", - сказала, обращаясь к Елизавете II, Раш.




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