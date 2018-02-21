Замглавы МВД поехала в Германию спасать безвиз с ЕС

Заместитель министра внутренних дел Грузии Нино Джавахадзе отправилась в Германию для обсуждения проблемы роста количества соискателей убежища из Грузии и возможной угрозы отмены безвизового режима для грузинских граждан в странах ЕС. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Imedi.

Согласно данным МВД Германии на январь 2017 года, граждане Грузии находятся на седьмом месте среди основных соискателей убежища в этой стране. Только в январе 2018 года за убежищем обратились 632 граждан Грузии, а месяцем ранее — 672.

В начале февраля глава МВД Германии Томас де Мезьер не исключил возможности задействования механизма приостановления безвизового режима между Грузией с ЕС в случае роста количества соискателей убежища. Мезьер также заявил, что Германию тревожит рост криминала.

О том, что рост количества соискателей убежища из Грузии стал проблемой, заявил заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили.

"Соискательство убежища является одним из проблематичных вопросов. Соответственно, в этом направлении важно предоставить населению правильную информацию, о том, в каких случаях они могут получить убежище, что Грузия признана безопасной страной, и в большинстве случае они получат отказ. Заместитель министра находится в Германии, и это будет очень продуктивный визит", — заявил Махароблишвили.

Сразу после заявления главы МИД Германии, правительство Грузии объявило о намерении ужесточить законодательство в отношении лиц, ставящих под угрозу правила безвиза с ЕС, активировать сотрудничество со странами-партнерами и провести активную информационную кампанию в масштабах страны.

По данным Европейского агентства по предоставлению убежища (EASO), в декабре 2017 года только 13 граждан Грузии получили убежище в странах Евросоюза, а 879 получили отказ. На рассмотрении находятся еще 5 тысяч 567 заявок.



