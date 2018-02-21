Извержение вулкана в Индонезии: видео с места событий

Извержение вулкана Синабунг произошло на индонезийском острове Суматра, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В понедельник вулкан выбросил столб пепла высотой пять километров. Облака раскаленного вулканического пепла продвинулись на расстояние до 4,9 километра к юго-востоку и 3,5 километра востоку от кратера, сообщает РИА Новости. Агентство "Синьхуа" сообщает, что столб пепла и дыма от вулкана поднялся на рекордную высоту. В то же время извержение вулкана не повлияло на авиасообщение в провинции Северная Суматра, пепел не достиг города Медан и территории аэропорта.