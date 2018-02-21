Санкции сорвали контракты России на 3 миллиарда долларов

Из-за антироссийских санкций Россия потеряла контракты с зарубежными странами на сумму более 3 миллиардов долларов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

«Мы удовлетворены тем, что некоторые страны перестали закупать часть российских товаров и материалов. Мы считаем, что нам удалось остановить сделки более чем на 3 миллиарда долларов», — пояснила она.

Она напомнила, что США предостерегли другие государства от заключения контрактов с Россией в сфере военной промышленности. В противном случае, добавила Нойерт, Вашингтон будет вводить санкции и против этих стран.