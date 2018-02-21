В Японии создан кризисный штаб из-за захода кораблей КНР в акваторию островов Сенкаку

Кризисный штаб был создан в среду при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ из-за очередного захода китайских патрульных кораблей в акваторию островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Как передает Арменпресс, об этом сообщило общественное телевидение NHK.

Отмечается, что в настоящее время кризисный штаб занимается сбором и анализом поступающей информации. В акваторию островов Сенкаку, которую Япония считает своими территориальными водами, в среду утром вошли три патрульных корабля КНР. Береговая охрана Японии требует от китайских кораблей немедленно покинуть эти воды, однако активных действий в отношении патрульных кораблей КНР не предпринимает.