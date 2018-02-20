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Азиатские индексы снизились - 20-02-18


ТОКИО, 20 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.01% и составил 21925.10 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.72% и составил 1762.45 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3199.16 пункта, а HANG SENG снизился на 0.78% и составил 30873.63 пункта.




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