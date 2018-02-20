Мэр Еревана встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Ливанской Республики в Республике Армения

Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Ливанской Республики в Республике Армения Майей Дагер. Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, поздравив посла с началом дипломатической миссии в Армении, мэр выразил уверенность, что сформированные теплые отношения с посольством продолжатся и впредь, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему расширению дружеских и деловых отношений между Ереваном и столицей Ливана-Бейрутом.

«Учитывая нынешний высокий уровень армяно-ливанских отношений, мы придаем особую важность укреплению и расширению взаимодействия между органами самоуправления. В этом вопросе велика как Ваша роль, госпожа посол, так и роль чрезвычайного и полномочного посла РА в Ливанской Республике. В Ереване есть хорошие примеры действующих компаний с ливанским капиталом, и учитывая тот факт, что на сегодняшний день создана благоприятная инвестиционная среда, ожидаю, что в рамках своих полномочий Вы сделаете все возможное для привлечения новых ливанских компаний. Будьте уверены, что мэрия Еревана всегда готова для взаимовыгодного сотрудничества», - отметил Тарон Маргарян.

Выразив благодарность за поздравления и готовность к расширению сотрудничества, чрезвычайный и полномочный посол Ливанской Республики в Республике Армения Майя Дагер отметила, что готова содействовать всем программам и инициативам по укреплению и углублению двусторонних связей.

«Господин мэр, наши страны имеют сильные исторические связи, и я рада, что взяла на себя миссию укреплять и активизировать эти отношения. Заверяю Вас, что в рамках своих полномочий сделаю все возможное для расшрения взаимодействия между двумя столицами и развития сотрудничества в различных сферах городской экономики. Учитывая тот факт, что в вопросе укрепления и расширения двусторонних отношений есть также Ваша готовность, я уверена, что в скором времени они перейдут в более деловую плоскость. Ереван, действительно, имеет большой потенциал развития, и что важно, выделяется гостеприимством и теплотой, в чем уже успела убедиться за эти полтора месяца», - отметила посол.

В завершение встречи мэр Тарон Маргарян отметил, что будет рад принять мэра Бейрута в этом году в Ереване, особенно учитывая тот факт, что столица Армении будет отмечать 2800-летие основания.