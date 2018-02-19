Маилян уверен, что установление прямых связей с Арцахом будет способствовать укреплению стабильности и разрешению существующих в регионе проблем

Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян считает инициативы по установлению прямых связей с Арцахом, с которыми в последнее время выступили представители политических и общественных кругов США и Франции, важным и своевременным шагом, особенно на фоне непрекращающихся попыток Азербайджана изолировать Арцах. Как сообщает Арменпресс, об этом он заявил на пресс-конференции 19 февраля.

«Резолюция, инициированная конгрессменом Фрэнком Паллоне, и призыв сопредседателя Круга дружбы Франция-Арцах Франсуа Рошблуана к руководству Франции, являются важным напоминанием о том, что права человека носят универсальный характер, а их соблюдение является ответственностью всего международного сообщества и не может зависеть от прихоти такого несвободного государства как Азербайджан», - сказал Маилян.

Он посчитал примечательным тот факт, что с инициативами, осуждающими попытки Азербайджана изолировать Арцах и призывающими наладить прямые контакты с руководством Арцаха, выступили представители политических и общественных кругов США и Франции, которые, наряду с Россией, являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. С аналогичными предложениями выступили также депутаты Европарламента - председатель Группы дружбы с Арцахом в Европарламенте Франк Энгель и член Комиссии по внешним отношениям Ларс Адактуссон.

«Мы также убеждены, что налаживание прямого и открытого диалога между Арцахом и другими странами будет способствовать укреплению стабильности и разрешению существующих в регионе проблем. Более того, международное сотрудничество, основанное на принципе вовлечения, а не исключения, придаст новый импульс урегулированию азербайджано-карабахского конфликта. Арцах является важным фактором в региональной архитектуре, который своей ответственной политикой стремится к установлению окончательного и прочного мира на Южном Кавказе», - заключил глава МИД Арцаха.