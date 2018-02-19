Константин Косачев высоко оценил выступление президента Армении Сержа Саргсяна в Мюнхене

По мнению председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константина Косачёва, выступление президента Армении Сержа Саргсяна на конференции по безопасности в Мюнхене было из тех важных выступлений, которые отличались конструктивизмом и сбалансированностью.

“Панельная дискуссия, в которой принял участие президент Армении, премьер-министр Молдовы, комиссар Евросоюза по расширению, ваш покорный слуга была одним из примеров того, как повестка дня Мюнхенской конференции становится более многообразной и начинает вбирать в себя различные точки зрения.

Такую тенденцию можно только приветствовать, хотя ещё раз повторю она пока, к сожалению, не доминирует на Мюнхенских конференциях.

Я уже высказал в социальных сетях свою оценку состоявшейся дискуссии, и я искренне поблагодарил Сержа Азатовича за блестящее выступление, за очень конструктивный вклад в дискуссию, за взвешенный, сбалансированный и очень ответственный анализ того, что происходит и в самой Армении, и в отношениях в регионе, и в более глобальном контексте, где безусловно у Армении есть своя видная и созидательная роль. Безусловно, его выступление было в рамках этой панели, без всякого преувеличения, центральным, и оно, конечно же, привлекло наибольшее внимание”, - сказал он в беседе с «Арменпресс».

По его словам, опыт Армении с ее многовекторной политикой был в центре внимания присутствовавших.

«Вы знаете, что я, как мне показалось, первым привлёк внимание собеседников к тому, что именно опыт Армении и по тому, как сочетать участие в процессах Евразийской экономической интеграции и в процессах интеграции, связанной с Европейским союзом. Вот этот опыт, действительно, пока единственный и уникальный. Мы помним, как в предыдущие годы поспешные и, скажем так, «в лоб», очень неуклюжие действия Европейского союза, который продавливал далеко идущее соглашение о евро-ассоциации в отношениях с той же Грузией, с той же Молдовой, в последнее время с Украиной, приводили лишь к возникновению дополнительных проблем и для этих стран (и я об этом говорил), и для отношений этих стран с той же Россией и другими традиционными партнёрами.

Вот в случае с армянским опытом этого совершенно точно не произошло, и само по себе соглашение о евро-ассоциации выстраивалось с учётом интересов Армении по всему спектру направлений сотрудничества, в том числе и, может быть, в первую очередь с учётом обязательств Армении перед Евразийским экономическим союзом. Вот это пример того, как можно действовать, находя решения очень трудных и порой деликатных проблем в нормальном конструктивном ключе.

Мы, кстати (я имею в виду Россию), ровно так же предлагали в 2012-ом, 2013-ом году, ещё до начала украинского кризиса, мы предлагали и Украине, и Европейскому союзу точно так же организовать предварительные обсуждения, консультации с тем, чтобы избежать накладок, избежать противоречий соответствующих обязательств. Но тогда Европейский союз нам жёстко отвечал, что это не подлежит обсуждению, что это исключительно внутренний вопрос отношений Евросоюза и Украины. Мы знаем, к чему это привело. Украинское соглашение о евро-ассоциации оказалось губительным для украинской экономики. Во всяком случае, надежды на то, что оно будет приносить какие-то дополнительные дивиденды, совершенно точно не оправдались, а украинская экономика сейчас страдает в этих условиях неравной конкуренции, что называется по всем статьям. И я знаю, что этот негативный опыт был внимательно изучен в Армении, и что Армения на своём пути движения с различными интеграционными структурами не допускает таких грубых ошибок. И это можно только приветствовать», - сказал Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Находящийся в Федеративной Республике Германия по приглашению председателя Мюнхенской конференции по безопасности, посла Вольфганга Ишингера, Президент Серж Саргсян принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе обсуждения по теме «Внутри или вне: страны между Россией и Европой» Президент Республики выступил с речью.

Серж Саргсян коснулся проводимой Арменией в нынешних геополитических условиях внешней политики, эффективного взаимодействия Армении с ЕАЭС и ЕС в рамках интеграционных процессов, региональных проблем и вызовов в аспекте безопасности, переговорного процесса по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ и препятствующей его продвижению деструктивной политики руководства Азербайджана. Президент говорил также о принятых в ходе переговоров обязательствах в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, подчеркнув, что ещё целью берущего начало ещё в 70-х годах прошлого века Хельсинкского процесса было укрепление безопасности и сотрудничества в Европе, обеспечивая солидарность народов, достойное и равноправное сосуществование, что, по оценке Президента Саргсяна, сегодня также продолжает оставаться актуальным.



Президент Республики Подчеркнул, что десять принципов Заключительного акта Хельсинки являются единым целым, и какой-либо из них не может отделяться или противопоставляться остальным.