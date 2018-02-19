Тюрколог указывает на важные акценты в мюнхенской речи президента Армении по поводу армяно-турецких отношений

Тюрколог Рубен Сафрастян указывает на важные акценты в мюнхенской речи президента Армении по поводу армяно-турецких отношений, когда Серж Саргсян сказал, что в данных условиях армяно-турецкие протоколы утратили свое значение.

В беседе с «Арменпресс» Рубен Сафрастян подчеркнул, что президент Армении Серж Саргсян четко указал, что армяно-турецкие протоколы были подписаны по его инициативе и отражали действительность того времени, а в современных условиях армяно-турецкие протоколы утратили свое значение.

Как сказал Рубен Сафрастян, в мюнхенской речи президент Армении Серж Саргсян сказал, что Армения продолжает оставаться верной своей позиции – подписания протоколов без всяческих предусловий и урегулирования отношений с Турцией, а власти Турции, по всей видимости, продолжают придерживаться своей давней позиции – ставят этому предусловия.

По его словам, важно было и то, что президент Армении Серж Саргсян сказал, что Армения пошла в вопросе подписания протоколов на большие жертвы, поскольку многие – особенно, в диаспоре, выступали против этого. Однако Турция, воспользовавшись фактором Азербайджана, как предлогом, провалила это дело.

Находящийся в Федеративной Республике Германия по приглашению председателя Мюнхенской конференции по безопасности, посла Вольфганга Ишингера, Президент Серж Саргсян принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе обсуждения по теме «Внутри или вне: страны между Россией и Европой» Президент Республики выступил с речью.

Серж Саргсян коснулся проводимой Арменией в нынешних геополитических условиях внешней политики, эффективного взаимодействия Армении с ЕАЭС и ЕС в рамках интеграционных процессов, региональных проблем и вызовов в аспекте безопасности, переговорного процесса по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ и препятствующей его продвижению деструктивной политики руководства Азербайджана. Президент говорил также о принятых в ходе переговоров обязательствах в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, подчеркнув, что ещё целью берущего начало ещё в 70-х годах прошлого века Хельсинкского процесса было укрепление безопасности и сотрудничества в Европе, обеспечивая солидарность народов, достойное и равноправное сосуществование, что, по оценке Президента Саргсяна, сегодня также продолжает оставаться актуальным.



Президент Республики Подчеркнул, что десять принципов Заключительного акта Хельсинки являются единым целым, и какой-либо из них не может отделяться или противопоставляться остальным.

По части вышеуказанных протоколов президент Армении Серж Саргсян сказал:

«Уважаемые дамы и господа,

В годы холодной войны Армения находилась на границе одного из двух противостоящих полюсов. После крушения Берлинской стены почти тридцать лет спустя Турция продолжает держать закрытой границу с Арменией. Пришло время, кажется, здесь остановиться.

Могу с уверенностью сказать, что Армения сделала всё для преодоления этой ситуации. Стартовавший по моей инициативе процесс урегулирования отношений между Арменией и Турцией мог создать новые возможности как для наших двух стран, так и для всего региона. Тем не менее, подписанные в 2009 году между Арменией и Турцией протоколы так и остались на бумаге. Турция не только не ратифицировала их, но и выдвинула не имеющие ничего общего с протоколами предварительные условия. Это было ни чем иным, чем провал исторической возможности.

Мешает ли Азербайджан Турции в вопросе установления отношений с Арменией, как нас многие пытаются убедить. Нет. Основное препятствие – отсутствие политической воли у лидеров Турции. Думаю, вы представляете, что очень и очень многие представители армянской Диаспоры были не так уж счастливы этому нашему решению. Это было естественно, поскольку они потомки тех, кто пережил геноцид и подвергся изгнанию с родины. Я объездил весь мир, встретился с нашими сёстрами и братьями из Диаспоры – община за общиной, обсудил с ними эту чрезвычайно чувствительную проблему.

Разве руководители Турции проявили подобную политическую волю, разве они каким-либо образом позаботились о подписанных ими же самими документах.

Мы не можем вечно ждать ответных шагов Турции.

По протоколам велись переговоры, исходя из существовавших условий. Если Турция хочет дождаться других условий и после этого ратифицировать протоколы, она глубоко ошибается. В новых условиях должны вестись переговоры по новому документу. Армения не говорит на языке предусловий, но и не примет со стороны кого бы то ни было выдвижение предусловий».