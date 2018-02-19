Глава МИД Ирана призвал урегулировать противостояние c Саудовской Аравией

Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф призвал урегулировать противостояние между Ираном и Саудовской Аравией в интересах всего ближневосточного региона, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Такое противостояние не нужно совершенно и даже опасно. Давайте урегулируем это противостояние и попробуем ликвидировать эту проблему, которая теперь оказала свое воздействие и на ситуацию в Йемене, в Сирии и во всем регионе. Давайте попытаемся сдержать разрастание этой конфронтации и не будем усугублять ее", — сказал Зариф, выступая конференции "Ближневосточный Валдай" в Москве.