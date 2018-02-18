Время в Ереване: 11:07:36,   18 Февраль

Почти на  всей  территории республики идет снег


Министерство транспорта, связи и IT-технологий  РА сообщает, что по данным на 17:00 часов 18 февраля почти на  всей  территории республики идет снег.

Из-за метели труднопроходим перевал Варденяц.

На поворотах Тигранашена туман, видимость 50-60 метров.

Проводится обработка дорожного полотна песком и солью.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства транспорта, связи и IT-технологий  РА, все дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.




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