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Спасатели разблокировали 2 автомобиля, застрявших в снегу на дороге Арташаван- Амберд


18 февраля в 04:06 часов  в МЧС РА поступило сообщение о том, что в «Парке Алфавита» по дороге в Амберд (Арагацотнская область) 2 автомобиля застряли в снегу.  Необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой  расчет.

Выяснилось, что автомобили  Mitsubishi Pajero с г/н 48 VD 888 и УАЗ  с г/н 60 VV 808  застряли в снегу на 14 км (8 пассажиров).

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, спасатели разблокировали оба автомобиля, застрявших в снегу.




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