Спасатели разблокировали 2 автомобиля, застрявших в снегу на дороге Арташаван- Амберд

18 февраля в 04:06 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в «Парке Алфавита» по дороге в Амберд (Арагацотнская область) 2 автомобиля застряли в снегу. Необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что автомобили Mitsubishi Pajero с г/н 48 VD 888 и УАЗ с г/н 60 VV 808 застряли в снегу на 14 км (8 пассажиров).

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, спасатели разблокировали оба автомобиля, застрявших в снегу.