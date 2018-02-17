Время в Ереване: 11:07:36,   17 Февраль

На Севане исчез 55-летний гражданин: на берегу найдены его сигареты и зажигалка


На территории зоны  отдыха на Севане 17 февраля исчез гражданин.

Как  сообщили Арменпресс в МЧС РА,   на место выехали 2 оперативные группы водных спасателей.

Выяснилось, что исчез Т.Г. (1963 г/р), находящийся в  розыске с 13 февраля с.г.На  берегу  найдены  его сигареты  и зажигалка.

Спасатели исследовали 1 км берега, водолазы – расстояние  40 м от берега. Поиски завершились безрезультатно.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации