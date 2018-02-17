На Севане исчез 55-летний гражданин: на берегу найдены его сигареты и зажигалка

На территории зоны отдыха на Севане 17 февраля исчез гражданин.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, на место выехали 2 оперативные группы водных спасателей.

Выяснилось, что исчез Т.Г. (1963 г/р), находящийся в розыске с 13 февраля с.г.На берегу найдены его сигареты и зажигалка.

Спасатели исследовали 1 км берега, водолазы – расстояние 40 м от берега. Поиски завершились безрезультатно.