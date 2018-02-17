Пхёнчхан: норвежки – чемпионки лыжной эстафеты

Стали известны победители лыжной эстафеты среди женщин.

Как передает Арменпресс, с результатом 51:24.3 в лыжной эстафете 4х5 км среди женщин победили норвежки. За ними идут шведки, которым не хватило всего 2 секунды (51:26.3). Бронза досталась «олимпийским атлетам из России».

В течение 16 дней на Олимпиаде-2018 всего будет разыграно 102 комплекта наград в 15 видах спорта и пятнадцати дисциплинах. Это первая «белая» олимпиада, где разыгрывается более 100 комплектов наград. Больше всего медалей в лыжной гонке (14). Рекордным является и число участников - 2952 спортсменов из 92 стран. Самая большая - команда США (242 спортсмена). Южная Корея второй раз принимает ОИ. 24-я Летняя олимпиада состоялась в Сеуле в 1988г. торжественное закрытие ОИ-2018 состоится 25 февраля.