На западе Германии около 30 человек пострадали при пожаре в жилом доме

Пожар произошел в жилом доме в немецком городе Реклингхаузен федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия: 29 человек пострадали, в том числе девять детей, сообщает "Арменпресс" со ссылкой на РИА Новости.

Возгорание произошло в жилом доме в ночь на субботу на лестничной клетке. Огонь тушили около 60 сотрудников пожарной службы.

В больницы доставлены 20 человек с отравлением ядовитыми газами. Причины пожара неизвестны, идет расследование.