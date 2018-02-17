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На западе Германии около 30 человек пострадали при пожаре в жилом доме


Пожар произошел в жилом доме в немецком городе Реклингхаузен федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия: 29 человек пострадали, в том числе девять детей,  сообщает "Арменпресс" со ссылкой на РИА Новости.

Возгорание произошло в жилом доме в ночь на субботу на лестничной клетке. Огонь тушили около 60 сотрудников пожарной службы.

В больницы доставлены 20 человек с отравлением ядовитыми газами. Причины пожара неизвестны, идет расследование.

 

 




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