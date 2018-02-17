В Мексике произошло мощное землетрясение

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в южном мексиканском штате Оахака, сообщает “Арменпресс” со ссылкой на “РИА Новости”.

Эпицентр подземных толчков находился в 37 километрах к северо-востоку от населенного пункта Пинотепа-де-Дон-Луис, очаг залегал на глубине 24,7 километра.

Власти Оахаки уточнили, что погибших нет, однако причинен материальный ущерб.

Толчки ощущались и в соседних регионах. Как передает корреспондент РИА Новости, на улицы вышли тысячи жителей Мехико.

Седьмого и 19 сентября 2017 года в стране произошли два мощных землетрясения, унесшие жизни сотен человек. Президент Энрике Пенья Ньето заявлял, что на восстановление потребуется 48 миллиардов песо (более 2,5 миллиарда долларов).