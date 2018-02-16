ALDE поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках МГ ОБСЕ

Альянс либералов и демократов Европы (ALDE) поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-президент партии ALDE Хенрик Бах Мортенсен на пресс-конференции 16 февраля в офисе Армянского национального конгресса (АНК).

«Мы понимаем, что это очень сложная проблема, и для достижения решения нам нужно быть осторожным и осознавать, что есть время для решения проблемы. Минская группа ОБСЕ должна взять на себя ведущую роль в решении этой проблемы», - сказал Мортенсен,.

По его словам, для урегулирования любого конфликта необходимо прилагать усилия для поиска решений и укрепления доверия, а не выступать с деструктивной позиции. Мортенсен еще раз подчеркнул, что они полностью поддерживают формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.