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На участке улицы Арами между улицой Сарьяна и проспектом Маштоца будет изменена схема организации дорожного движения


Дорожная Полиция Армении информирует, что с 18 февраля 2018 года в схему организации движения автотранспорта по улице Арами — на участке между улицей Сарьяна и проспектом Маштоца — будет внесено изменение, в результате чего на данном участке улицы Арами движение будет организовано только в одну сторону — от проспекта Маштоца в сторону улицы Сарьяна. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.




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