Найдены работающие после смерти гены

Международная группа ученых выяснила, что некоторые гены продолжают работать после смерти человека. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Communications. Как передает Арменпресс, кратко о научной работе рассказывает издание BBC News.

Биологи проанализировали образцы тканей, собранные в течение 24 часов после смерти доноров. Оказалось, что некоторые гены продолжили работать, при этом часть из них активировалась после остановки сердца. Ученые полагают, что таким образом клетка реагирует на недостаток кислорода, связанного с прекращением кровотока, однако точные причины явления пока остаются неизвестными.

Специалисты надеются, что результаты работы помогут разработать новые методы определения, сколько времени прошло со смерти человека, по уровням РНК.