МИД Бельгии обеспокоили турецкие интервенции на севере Сирии

Бельгия обеспокоена интервенциями Турции на севере Сирии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу глава МИД страны Дидье Рейндерс.

"Мы, естественно, обеспокоены интервенциями Турции на севере Сирии и в регионе Африн. Мы обеспокоены гуманитарной ситуацией и положением курдского населения", — сказал он журналистам по прибытии на неформальную встречу глав МИД 28 стран Евросоюза. Трансляцию приездов министров ведет видео-служба Еврокомиссии.

Ранее СМИ сообщили, что курды и официальный Дамаск договорились о вводе сирийской армии в кантон Африн с целью защиты территориальной целостности от интервенции турецкой армии и союзных формирований. Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что правительственные войска Сирии займут пограничную с Турцией территорию в кантоне Африн по договоренности с курдами в ближайшие дни.